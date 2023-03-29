Полонений «днрівець» розповів, що росіяни вбили 12-річного хлопця

Так, нещодавно полонений «днрівець» розповів, що російський “ванюшка” застрелив 12-річного українця.
Відео із зізнанням опублікували у Telegram-каналі “Оперативний ЗСУ”.
За словами окупанта, він дізнався, що російський “валенок” пристрелив 12-річного хлопця. Де саме це сталося та за яких обставин – невідомо.
Он живой, а пацана похоронили. 12 лет всего…- говорить полонений «днрівець».
Хочеться спитати у росіян: так хто ж тут нацисти?
Не пробачимо! Помстимося!
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