Зима посеред весни: у Дніпрі наприкінці березня випав сніг (ФОТО)

Хмарна погода, температура повітря +2-5 градусів та на додачу сніг – такий ранок видався у мешканців Дніпра сьогодні, 29 березня.
Снігу випало чимало – він навіть не встигав швидко розтанути.
За прогнозом синоптиків, така погода протримається сьогодні і завтра. Так, на 30 березня прогнозують сніг з дощем, хмарну погоду та низьку температуру: +3-0 градусів. У п’ятницю уже має потеплішати до +10, снігу не прогнозують, навіть може з’явитися сонечко, наступні дні теж більш-менш теплі, але з дощем.
Тому готуйте парасольку, теплі речі та резинові чобітки!
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