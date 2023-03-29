Втретє за місяць: у Дніпрі за минулу добу зафіксували новий рекордний бейбі-бум

У Дніпрі новий рекорд по народжуваності.

Як повідомили в міськраді Дніпра, за минулу добу в місті народилося 26 дітей. З них 10 дівчаток та 16 хлопчиків. П’ятьох немовлят народили жінки-переселенки.

Зазначимо, що попередній рекорд – 24 малюка за добу, зафіксували 10 та 16 березня. Нагадаємо, за лютий в місті народилося 499 немовлят. Хоча це найкоротший місяць в році, але він перегнав січень за кількістю новонароджених. Чекаємо статистику за березень.

Раніше ми писали про багатодітну маму з Кривого Рогу, яка оселилася з новонароженим малюком в землянці в Києві. Жінка народила сина та деякий час перебувала в реабілітаційному центрі, після чого втекла звідти і почала жити разом з безхатьками. У неї є ще двоє дітей – старша дочка живе з батьком за кордоном, а син з її зведеною сестрою.

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