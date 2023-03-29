Лист надійшов на пошту директорів: у Дніпрі “замінували” три коледжі

Так, у понеділок, 27 березня, на електронну пошту СБУ надійшли повідомлення про замінування всіх коледжів та будівлі Служби безпеки України. Тоді правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів.
У вівторок, 28 березня, історія повторилася: невідомі повідомили про замінування трьох коледжів: Дніпровського індустріально-педагогічного коледжу; Дніпровського індустріально-педагогічного фахового коледжу; Дніпропетровського технологічно-економічного коледжу.
На цей раз лист надіслали на електронну пошту директорів цих закладів.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Правоохоронці перевірили будівлі коледжів, жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилась.
Зазначимо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінії “101” чи “102”.
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