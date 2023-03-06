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  • Погоня по-дніпровськи: пара наркоторгівців намагалася втекти від поліцейських

Погоня по-дніпровськи: пара наркоторгівців намагалася втекти від поліцейських

Сьогодні 07:15
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У Дніпрі на вулиці Калиновій пара наркоторгівців намагалася втекти від поліцейських.

Новости Днепра про Погоня по-дніпровськи: пара наркоторгівців намагалася втекти від поліцейських

На вулиці Калиновій пара наркоторгівців з товаром, 55-річна жінка та 44-річний чоловік, намагалися втекти від поліцейських. Але їх наздогнали та затримали. У пари виявили майже 60 грамів фасованого наркотику.

Також виявилося, що чоловік та жінка не тільки торгують наркотиками, а ще виготовляють їх. При обшуках у квартирі «бізнесменів» правоохоронці виявили скляні колби з рідиною бурого та білого кольору та інші компоненти, які вони використовували для виготовлення наркотиків. 

Наразі триває слідство. 

Джерело: “Дніпро Оперативний” 

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