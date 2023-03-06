Погоня по-дніпровськи: пара наркоторгівців намагалася втекти від поліцейських

На вулиці Калиновій пара наркоторгівців з товаром, 55-річна жінка та 44-річний чоловік, намагалися втекти від поліцейських. Але їх наздогнали та затримали. У пари виявили майже 60 грамів фасованого наркотику.
Також виявилося, що чоловік та жінка не тільки торгують наркотиками, а ще виготовляють їх. При обшуках у квартирі «бізнесменів» правоохоронці виявили скляні колби з рідиною бурого та білого кольору та інші компоненти, які вони використовували для виготовлення наркотиків.
Наразі триває слідство.
Джерело: “Дніпро Оперативний”
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