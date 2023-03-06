Погоня по-днепровски: пара наркоторговцев пыталась сбежать от полицейских

На улице Калиновой пара наркоторговцев с товаром, 55-летняя женщина и 44-летний мужчина, пытались сбежать от полицейских. Но их догнали и задержали. У пары обнаружили около 60 граммов фасованного наркотика.
Также оказалось, что мужчина и женщина не только торгуют наркотиками, но и изготавливают их. При обыске в квартире «бизнесменов» правоохранители обнаружили стеклянные колбы с жидкостью бурого и белого цвета и другие компоненты, которые они использовали для изготовления наркотиков.
В настоящее время продолжается следствие.
Источник: «Дніпро Оперативний»
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