Погоня по-днепровски: пара наркоторговцев пыталась сбежать от полицейских

В Днепре на улице Калиновой пара наркоторговцев пыталась сбежать от полицейских.

На улице Калиновой пара наркоторговцев с товаром, 55-летняя женщина и 44-летний мужчина, пытались сбежать от полицейских. Но их догнали и задержали. У пары обнаружили около 60 граммов фасованного наркотика.

Также оказалось, что мужчина и женщина не только торгуют наркотиками, но и изготавливают их. При обыске в квартире «бизнесменов» правоохранители обнаружили стеклянные колбы с жидкостью бурого и белого цвета и другие компоненты, которые они использовали для изготовления наркотиков.

В настоящее время продолжается следствие.

Источник: «Дніпро Оперативний»

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