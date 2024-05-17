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У Дніпропетровській області закривають цирки: причини

Сьогодні 12:33
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Цирки у Кривому Розі та в Дніпрі незабаром тимчасово зачинять. Це обумовлено різними причинами.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області закривають цирки: причини

Як розповів генеральний директор Криворізького державного цирку Ігор Хлібосолов, у Кривому Розі цирк зачиняють через часті повітряні тривоги. Адже тримати глядачів по кілька годин в укритті — неправильно.

«Останнім часом ускладнилась ситуація на фронті, почастішали повітряні тривоги особливо у вихідні дні. Тримати глядачів по кілька годин в укритті, навіть такому капітальному, як у цирку – це неправильно. Ми не маємо права працювати під час повітряної тривоги, дбаємо про безпеку глядачів та артистів, тому призупиняємо роботу цирку», – сказав Ігор Хлібосолов у коментарі виданню Кривбас.

Він повідомив, що таке рішення прийняли на засіданні Ради директорів циркових підприємств. Як тільки безпекова ситуація буде стабілізована, Криворізький державний цирк знову запрацює. Тому придбані квитки будуть дійсні.

Ігор Хлібосолов також додав, що з наступного тижня закривають програму вистав у Дніпровському цирку. Через це у мережі з’явилося багато фейкових повідомлень про повне закриття установи.

Натомість адміністрація цирку в Дніпрі повідомила, що заклад продовжуватиме роботу. В кінці травня цирк піде на заплановані канікули і відновить свою роботу після перерви, як це було кожного року.

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