Погода на 29 жовтня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

За прогнозами синоптиків, хмари, які з’являться у Дніпрі вдень, протримаються недовго, увечері очікується ясна погода. Без опадів! Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +16°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 29 жовтня:
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