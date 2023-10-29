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Погода на 29 жовтня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 29 жовтня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

За прогнозами синоптиків, хмари, які з’являться у Дніпрі вдень, протримаються недовго, увечері очікується ясна погода. Без опадів! Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +16°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 29 жовтня:

  • Якщо дощ зранку пішов, він триватиме недовго.
  • Хмари на небі невеликі – до ясної та морозної погоди.
  • Мутний і блідий місяць – до снігу та морозу.
  • Багато ягід на горобині — літо буде дощовим.

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Новости Днепра про Погода на 29 жовтня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 29 жовтня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьРусский

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