Погода на 29 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облака, которые появятся в Днепре днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. К обеду столбики термометра будут показывать до +16°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 29 октября:
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