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Погода на 29 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 29 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облака, которые появятся в Днепре днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. К обеду столбики термометра будут показывать до +16°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 29 октября: 

  • Порывистый ветер в этот день – к дождю.
  • Юго-западный ветер – к ненастью, которое продлится достаточно долго.
  • Если дождь с утра пошел, то он продлится недолго.
  • Начавшийся после полудня дождь может затянуться на целые сутки.
  • Облака на небе редкие – к ясной и морозной погоде.
  • Мутная и бледная луна – к снегу и морозу.
  • Если ночное небо ясное и звездное, то на утро будет хорошая погода.
  • Ворона садится клювом в ту сторону, с которой будет дуть ветер.
  • Листья с деревьев слабо опадают – морозов не будет.
  • Гусь на одной лапе стоит – к похолоданию.

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