Погода на 29 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, облака, которые появятся в Днепре днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. К обеду столбики термометра будут показывать до +16°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 29 октября:

Порывистый ветер в этот день – к дождю.

Юго-западный ветер – к ненастью, которое продлится достаточно долго.

Если дождь с утра пошел, то он продлится недолго.

Начавшийся после полудня дождь может затянуться на целые сутки.

Облака на небе редкие – к ясной и морозной погоде.

Мутная и бледная луна – к снегу и морозу.

Если ночное небо ясное и звездное, то на утро будет хорошая погода.

Ворона садится клювом в ту сторону, с которой будет дуть ветер.

Листья с деревьев слабо опадают – морозов не будет.

Гусь на одной лапе стоит – к похолоданию.

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