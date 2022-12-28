Погода на 28 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадів

Одягайтеся тепліше, друзі!

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Вночі можливий дрібний дощ, який до ранку має закінчитися. Весь день пройде без опадів! Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 28 грудня:

Вдень мороз, а ввечері стало тепліти – до холоду.

Вдень північний вітер – до сильних морозів.

Синиці розчирикалися – до морозів.

Кішка проситься до будинку – до сильного морозу.

На деревах іній буде хороший урожай вівса.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: