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Погода на 28 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадів

Сьогодні 06:15
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Одягайтеся тепліше, друзі!

Новости Днепра про Погода на 28 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Вночі можливий дрібний дощ, який до ранку має закінчитися. Весь день пройде без опадів! Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 28 грудня:

  • Вдень мороз, а ввечері стало тепліти – до холоду.
  • Вдень північний вітер – до сильних морозів.
  • Синиці розчирикалися – до морозів.
  • Кішка проситься до будинку – до сильного морозу.
  • На деревах іній буде хороший урожай вівса.

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Новости Днепра про Погода на 28 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 28 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадівРусский

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