Погода на 28 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Вночі можливий дрібний дощ, який до ранку має закінчитися. Весь день пройде без опадів! Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.
Народні прикмети на 28 грудня:
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