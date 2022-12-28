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Погода на 28 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода на 28 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Ночью возможен мелкий дождь, который к утру должен закончиться. Весь день без осадков! Утром температура воздуха 0°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 28 декабря:

  • Днем мороз, а вечером стало теплеть — к стуже.
  • Днем северный ветер – к сильным морозам.
  • Синицы расчирикались – к морозам.
  • Кошка просится в дом – к сильному морозу.
  • На деревьях иней – будет хороший урожай овса.
  • Солнце в тучу садится — к бурану.
  • В лесу деревья трещат — к стуже.

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Новости Днепра про Погода на 28 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 28 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадковРусский

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