Погода на 28 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Ночью возможен мелкий дождь, который к утру должен закончиться. Весь день без осадков! Утром температура воздуха 0°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Обязательно захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

Яркие вспышки света, которые возникли из-за короткого замыкания не на…

Обязательно захватите с собой зонт!

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