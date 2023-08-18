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Погода на 18 серпня: у Дніпрі очікується спекотний день

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 18 серпня: у Дніпрі очікується спекотний день

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб увечері знову очиститися. Без опадів! Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +29°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 18 серпня:

  • П’явки піднялися на поверхню води – до дощу.
  • Чайки купаються у воді – до негоди.
  • Земляні черв’яки з-під землі виповзли — на дощ.
  • Почути вдалині луну на заході сонця – до спекотної погоди.

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Новости Днепра про Погода на 18 серпня: у Дніпрі очікується спекотний деньУкраїнська Новости Днепра про Погода на 18 серпня: у Дніпрі очікується спекотний деньРусский

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