Погода на 18 серпня: у Дніпрі очікується спекотний день

Парасолька сьогодні не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб увечері знову очиститися. Без опадів! Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +29°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 18 серпня:

П’явки піднялися на поверхню води – до дощу.

Чайки купаються у воді – до негоди.

Земляні черв’яки з-під землі виповзли — на дощ.

Почути вдалині луну на заході сонця – до спекотної погоди.

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