Погода на 18 серпня: у Дніпрі очікується спекотний день

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб увечері знову очиститися. Без опадів! Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +29°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 18 серпня:
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Парасолька сьогодні не знадобиться!
Хоча на вулиці знову спекотно, проте це не кінець.
У Дніпрі напередодні Дня Незалежності нагородили лікарів та медичних сестер.
Парасолька сьогодні не знадобиться!