Погода на 18 августа: в Днепре ожидается жаркий день

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ожидается ясная погода, а во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы вечером снова очиститься. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 18 августа:
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