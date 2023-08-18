Погода на 18 августа: в Днепре ожидается жаркий день

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ожидается ясная погода, а во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы вечером снова очиститься. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 18 августа:

Какой Евстигней, такой и декабрь.

Пиявки поднялись на поверхность воды — к дождю.

Чайки купаются в воде — к ненастью.

Земляные черви из-под земли выползли — к дождю.

Услышать вдалеке эхо на закате – к жаркой погоде.

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