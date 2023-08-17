Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 17 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Сьогодні 06:15
просмотров

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 17 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмари з’являться на небі вранці, щоб уже до середини дня зникнути і до самого вечора не з’являтися. Без опадів! Вранці температура повітря +20°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +29°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 17 серпня:

  • Спекотний день — до хорошого сіножаття, дощовий — до невдалого.
  • Якщо зранку стелиться густий туман, можна йти в ліс по гриби.
  • Граки ввечері летять у південному напрямку – до ясної погоди.

Читайте також:

Новости Днепра про Погода на 17 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 17 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

+23 вночі та +37 вдень: коли настане пік другої хвилі пекельної спеки у Дніпрі
Новини Дніпра
Вчора 21:59
+23 вночі та +37 вдень: коли настане пік другої хвилі пекельної спеки у Дніпрі

Хоча на вулиці знову спекотно, проте це не кінець.

Вдячність від усіх містян: Філатов вручив лікарям міста та області почесні нагороди до Дня Незалежності України
Новини Дніпра
Вчора 18:27
Вдячність від усіх містян: Філатов вручив лікарям міста та області почесні нагороди до Дня Незалежності України

У Дніпрі напередодні Дня Незалежності нагородили лікарів та медичних сестер.

Погода на 16 серпня: на дніпрян чекає спекотний день
Новини Дніпра
Вчора 06:15
Погода на 16 серпня: на дніпрян чекає спекотний день

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Автівки, тепловізори та комплектуючі: Дніпро доправив військовим чергову партію оснащення
Новини Дніпра
15.08.2023 17:52
Автівки, тепловізори та комплектуючі: Дніпро доправив військовим чергову партію оснащення

Дніпро продовжує забезпечувати військових на передовій автівками, дронами та іншою…

Наверх