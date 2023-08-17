Погода на 17 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Парасолька сьогодні не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмари з’являться на небі вранці, щоб уже до середини дня зникнути і до самого вечора не з’являтися. Без опадів! Вранці температура повітря +20°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +29°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 17 серпня:

Спекотний день — до хорошого сіножаття, дощовий — до невдалого.

Якщо зранку стелиться густий туман, можна йти в ліс по гриби.

Граки ввечері летять у південному напрямку – до ясної погоди.

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