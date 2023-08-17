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Погода на 17 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 17 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облака появятся на небе по утрам, чтобы уже к середине дня исчезнуть и до самого вечера не появляться. Без осадков! Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 17 августа: 

  • Много росы в этот день — урожай льна будет плохим.
  • Жаркий день — к хорошему сенокосу, дождливый — к неудачному.
  • Если с утра стелется густой туман — можно идти в лес за грибами.
  • Грачи вечером летят в южном направлении — к ясной погоде.

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Новости Днепра про Погода на 17 августа: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 17 августа: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

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