Погода на 17 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облака появятся на небе по утрам, чтобы уже к середине дня исчезнуть и до самого вечера не появляться. Без осадков! Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

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В Днепре простились с погибшим на Харьковщине командиром-спецназовцем В Днепре провели в последний путь подполковника и командира одного из подразделений "Омеги" Андрея Гусева. 7 просмотров