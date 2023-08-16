Погода на 16 серпня: на дніпрян чекає спекотний день

За прогнозами сноптиків, цього дня у Дніпрі небо буде ясним практично до самого пізнього вечора. Без опадів! У цей день у Дніпрі небо буде ясним. Без опадів! Вранці температура повітря +20°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +29°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 16 серпня:
Читайте також:
Автор:
Дніпро продовжує забезпечувати військових на передовій автівками, дронами та іншою…
Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!
Спека протримається ще довго.
Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!