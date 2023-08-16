Погода на 16 серпня: на дніпрян чекає спекотний день

Парасолька сьогодні не знадобиться!

За прогнозами сноптиків, цього дня у Дніпрі небо буде ясним практично до самого пізнього вечора. Без опадів! У цей день у Дніпрі небо буде ясним. Без опадів! Вранці температура повітря +20°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +29°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 16 серпня:

Місяць у фазі зростання – до посухи.

Кішка спить весь день — до негоди.

Вівці біліють – до грози та сильного вітру.

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