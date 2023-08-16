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Погода на 16 августа: днепрян ждет жаркий день

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 16 августа: днепрян ждет жаркий день

Согласно прогнозам сноптиков, в этот день в Днепре небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показываться до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 16 августа: 

  • Какая погода 16 августа – такая будет в октябре.
  • Какой Антон, такой и Николай (19 декабря).
  • Домашняя птица линять начала – к холодам.

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