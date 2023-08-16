Погода на 16 августа: днепрян ждет жаркий день

Согласно прогнозам сноптиков, в этот день в Днепре небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показываться до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Жара продержится еще долго.

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Днепр продолжает снабжать военных на передовой автомобилями, дронами и другой…

На нескольких пляжах Днепра обнаружили опасный возбудитель болезней: где именно В Днепре и области в очередной раз проверили пробы воды, отобранные в водоемах региона. 4 просмотров