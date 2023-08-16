Погода на 16 августа: днепрян ждет жаркий день

Согласно прогнозам сноптиков, в этот день в Днепре небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показываться до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 16 августа:
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