Погода на 12 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Парасолька сьогодні, ймовірніше за все, не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі очікується переважно ясна погода, але у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб до вечора знову очиститися. Без опадів! Вранці температура повітря +13°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +22°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 12 вересня:

Дозріло багато горобини — осінь буде дощовою.

Зірки падають із неба — наступний рік буде неврожайним.

Бджоли запечатують вулик — зима буде ранньою та суворою.

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