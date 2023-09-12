Погода на 12 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі очікується переважно ясна погода, але у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб до вечора знову очиститися. Без опадів! Вранці температура повітря +13°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +22°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 12 вересня:
Читайте також:
Автор:
Цього тижня в Україні буде тепла та навіть літня погода,…
Будьте обережні!
Парасолька сьогодні, ймовірніше за все, не знадобиться!
Парасолька сьогодні, ймовірніше за все, не знадобиться!