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Погода на 12 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 12 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ожидается ясная погода, но во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 12 сентября: 

  • Созрело много рябины — осень будет дождливой.
  • Звезды падают с неба — следующий год будет неурожайным.
  • Пчелы запечатывают улей — зима будет ранней и суровой.

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