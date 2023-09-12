Погода на 12 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ожидается ясная погода, но во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

В Днепре снова предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

На этой неделе в Украине будет теплая и даже летняя…

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