Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт Дніпра 15 лютого

Працюють тролейбусні маршрути: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, кільце «А», кільце «Б». Всього 100 одиниць рухомого складу.
Трамвайні: № 1, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Всього 106 одиниць рухомого складу.
Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу.
Також по місту працює 90 автобусних маршрутів. Загалом курсує 731 автобус (з них 146 – великої місткості).
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