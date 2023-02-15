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Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт Дніпра 15 лютого

Сьогодні 08:30
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У середу, 15 лютого, у Дніпрі електротранспорт працює в штатному режимі без обмежень у часі за розкладом.

Новости Днепра про Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт Дніпра 15 лютого

Працюють тролейбусні маршрути: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, кільце «А», кільце «Б». Всього 100 одиниць рухомого складу.

Трамвайні: № 1, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Всього 106 одиниць рухомого складу.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу.

Також по місту працює 90 автобусних маршрутів. Загалом курсує 731 автобус (з них 146 – великої місткості).

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Новости Днепра про Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт Дніпра 15 лютогоУкраїнська Новости Днепра про Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт Дніпра 15 лютогоРусский

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