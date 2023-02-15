Вкрала з посилки 2 ноутбуки і телефон: у Кривому Розі осудили поштарку

Посилка з інтернет-магазину мала була бути віддана місцевому мешканцю. Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.
Своїми діями жінка вчинила збитки «Укрпошті» на 41 146 грн. На суді вона визнала вину. Суд призначив штраф у 510 грн без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Також вона сплатить 41 146 гривень матеріальних збитків.
Читайте також:
Автор:
У Бахмуті загинув захисник із Кривого Рогу Юрій Кумаранський.
Російські військові 14 лютого обстріляли Нікополь із важкої артилерії, повідомив…
Курсант Дніпропетровського державного університету внутрішніх врятував жінку, у якої посеред…
Житель Кам'янського ледь не загинув під час ремонту власного автомобіля.…