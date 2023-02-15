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Вкрала з посилки 2 ноутбуки і телефон: у Кривому Розі осудили поштарку

Сьогодні 07:15
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У Кривому Розі оператор відділення «Укрпошти», що на проспекті «Південному», вкрала з посилки 2 ноутбуки та смартфон.

Новости Днепра про Вкрала з посилки 2 ноутбуки і телефон: у Кривому Розі осудили поштарку

Посилка з інтернет-магазину мала була бути віддана місцевому мешканцю. Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

Своїми діями жінка вчинила збитки «Укрпошті» на 41 146 грн. На суді вона визнала вину. Суд призначив штраф у 510 грн без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Також вона сплатить 41 146 гривень матеріальних збитків.

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Новости Днепра про Вкрала з посилки 2 ноутбуки і телефон: у Кривому Розі осудили поштаркуУкраїнська Новости Днепра про Вкрала з посилки 2 ноутбуки і телефон: у Кривому Розі осудили поштаркуРусский

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