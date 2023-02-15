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Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт Днепра 15 февраля

Сегодня 08:30
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В среду, 15 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме без ограничений во времени по расписанию.

Новости Днепра про Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт Днепра 15 февраля

Работают троллейбусные маршруты: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, кольцо «А», кольцо « Б». Всего 100 единиц подвижного состава.

Трамвайные: №1, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Всего 106 единиц подвижного состава.

Всего на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава.

Также по городу работает 90 автобусных маршрутов. В общем количестве курсирует 731 автобус (из них 146 – большой вместимости).

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