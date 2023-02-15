Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт Днепра 15 февраля

Работают троллейбусные маршруты: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, кольцо «А», кольцо « Б». Всего 100 единиц подвижного состава.
Трамвайные: №1, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Всего 106 единиц подвижного состава.
Всего на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава.
Также по городу работает 90 автобусных маршрутов. В общем количестве курсирует 731 автобус (из них 146 – большой вместимости).
Читайте также:
Автор:
Оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на…
В Кривом Роге оператор отделения «Укрпочты» на проспекте «Южном» украла…
В Бахмуте погиб защитник из Кривого Рога Юрий Кумаранский.
Российские военные 14 февраля обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, сообщил…
Оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, при этом несут значительные потери.
В Кривом Роге оператор отделения «Укрпочты» на проспекте «Южном» украла с посылки 2 ноутбука и смартфон.
В Бахмуте погиб защитник из Кривого Рога Юрий Кумаранский.
Одевайтесь теплее, друзья!
Российские военные 14 февраля обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Но не забывайте экономить электроэнергию!
Курсант Днепропетровского государственного университета внутренних дел вернул к жизни женщину, у которой посреди улицы случилась остановка сердца.
Житель Кам'янського ледь не загинув під час ремонту власного автомобіля. Непритомного чоловіка знайшли у зачиненому гаражі.
Российские военные сбросили с дрона на позиции украинских войск в районе Водяного аэрозольные гранаты. Тем временем наши защитники уничтожили три вражеских склада боеприпасов.
В Днепропетровской области за неделю зарегистрировали два случая бешенства среди животных.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!