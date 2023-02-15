Украла из посылки 2 ноутбука и телефон: в Кривом Роге осудили почтальона

В Кривом Роге оператор отделения «Укрпочты» на проспекте «Южном» украла с посылки 2 ноутбука и смартфон.

Посылка из интернет-магазина должна была быть отдана местному жителю. Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

Своими действиями женщина нанесла ущерб «Укрпочте» на 41 146 грн. На суде она признала вину. Суд назначил штраф в 510 грн. без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Также она выплатит 41 146 гривен материальный ущерб.



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