Перев’язаний бинтами з голови до п’ят: у Дніпрі рятують пораненого шахтаря із Марганця

Історію чоловіка розповів гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.
За його словами, 26-річний Роман із Марганцю працює шахтарем. Його мама на заробітках в Америці, тому що в рідному місті не могла знайти роботу за фахом. Син залишився в Україні, жінка кожного дня зв’язувалася з Романом. Але п’ять днів тому зв’язок з ним зник.
Романа з важкими пораненнями доставили в лікарню Дніпра. У нього травма живота, перелом тазу та кінцівок. Наразі чоловік в комі знаходиться в реанімації.
Мама Романа через волонтерів змогла дізнатися, що сталося з її сином і декілька днів діставалася всіма видами транспорту до Дніпра.
Матуся, побачивши сина, впала йому на груди. Жити, жити, просто жити, – казала мама, доторкуючись до сина, який лежав весь перев’язаний бинтами до п’ят, – розповів Сергій Риженко.
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