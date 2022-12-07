Перевязан бинтами с головы до пяток: в Днепре спасают раненого шахтера из Марганца

В больнице Днепра спасают 26-летнего шахтера из Марганца.

Историю мужчины рассказал гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, 26-летний Роман из Марганца работает шахтером. Его мама на заработках в Америке, потому что в родном городе не могла найти работу по специальности. Сын остался в Украине, женщина каждый день связывалась с Романом. Но пять дней назад связь с ним исчезла.

Роман с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу Днепра. У него травма живота, перелом таза и конечностей. В настоящее время мужчина в коме и находится в реанимации.

Мама Романа через волонтеров смогла узнать, что произошло с ее сыном и несколько дней доставалась всеми видами транспорта в Днепр.

Мамочка, увидев сына, упала ему на грудь. Жить, жить, просто жить, – говорила мама, прикасаясь к сыну, который лежал весь перевязанный бинтами до пят, – рассказал Сергей Рыженко.

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