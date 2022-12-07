Данілов прогнозує Українську весну у Донецьку, Луганську та Севастополі

Данілов чекає Українську весну на окупованих територіях.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов привітав ЗСУ та заявив, що зима може стати ключовим етапом в нинішній війн. Він вважає, що навесні 2023 року Збройні сили України звільнять окуповані Луганськ, Донецьк та Севастополь.