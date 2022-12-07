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Данілов прогнозує Українську весну у Донецьку, Луганську та Севастополі

Сьогодні 10:42
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Данілов чекає Українську весну на окупованих територіях.

Новости Днепра про Данілов прогнозує Українську весну у Донецьку, Луганську та Севастополі

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов привітав ЗСУ та заявив, що зима може стати ключовим етапом в нинішній війн. Він вважає, що навесні 2023 року Збройні сили України звільнять окуповані Луганськ, Донецьк та Севастополь.

Новости Днепра про Данілов прогнозує Українську весну у Донецьку, Луганську та Севастополі

Нагадаємо, раніше очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що українські збройні сили можуть звільнити окупановані території вже навесні.

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Новости Днепра про Данілов прогнозує Українську весну у Донецьку, Луганську та СевастополіУкраїнська

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