Данілов прогнозує Українську весну у Донецьку, Луганську та Севастополі

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов привітав ЗСУ та заявив, що зима може стати ключовим етапом в нинішній війн. Він вважає, що навесні 2023 року Збройні сили України звільнять окуповані Луганськ, Донецьк та Севастополь.
Нагадаємо, раніше очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що українські збройні сили можуть звільнити окупановані території вже навесні.
Читайте також:
Автор:
Поки що ніхто не поставляє рф ракет, а свої стратегічні…
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк упевнений, що через…
Зеленський розповів, що хоче зробити після перемоги України у війні…
З'явився момент вибуху.