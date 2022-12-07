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Через знеструмлення деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Сьогодні 10:09
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Сьогодні, 7 грудня, деякі мешканці Дніпра через відключення світла залишилися без води.

Новости Днепра про Через знеструмлення деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, без води залишилися мешканці:

  • просп. Слобожанського, 40-90;
  • вул. Богдана Хмельницького, 2-33;
  • просп. Петра Калнишевського, 1-72;
  • вул. Батумської, 8-64;
  • вул. Старочумацької, 1, 10, 11;
  • вул. Квітки Цісик, 1-36;
  • вул. Яскравої, 1-41;
  • вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;
  • вул. Осінньої, 7-13.

Водопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії.

Новости Днепра про Через знеструмлення деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

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Новости Днепра про Через знеструмлення деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адресиУкраїнська

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