Через знеструмлення деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Сьогодні, 7 грудня, деякі мешканці Дніпра через відключення світла залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, без води залишилися мешканці:

просп. Слобожанського, 40-90;

вул. Богдана Хмельницького, 2-33;

просп. Петра Калнишевського, 1-72;

вул. Батумської, 8-64;

вул. Старочумацької, 1, 10, 11;

вул. Квітки Цісик, 1-36;

вул. Яскравої, 1-41;

вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;

вул. Осінньої, 7-13.

Водопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії.

Читайте також:

Українська

Автор: