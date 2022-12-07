У Дніпрі знову вимикатимуть світло без графіків

У Дніпрі знову непередбачувано вимикатимуть світло.

На початку тижня область повернулася до стабілізаційних відключень, але через те, що в понеділок росіяни знову обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури – графіки знову не діють.

Світла може не стати в будь-який момент. Тому радимо зарядити телефон та павербанк, якщо у вас ще є електрика. Крім цього, тривалість відключень – невідома, тому світла може не бути довго.

За словами енергетиків, остання атака була не такою болючою як попередня, проте відкинула стан енергосистеми на тиждень назад. Якщо не буде повторних обстрілів, то через декілька днів графіки знову діятимуть.

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