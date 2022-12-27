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  • Перехватила естафету: у Зеленодольську з’явилася “ялинка незламності”

Перехватила естафету: у Зеленодольську з’явилася “ялинка незламності”

Сьогодні 08:00
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Новости Днепра про Перехватила естафету: у Зеленодольську з’явилася “ялинка незламності”

У Зеленодольську, на площі проспекту Незалежності, з’явилася “ялинка незламності”. Раніше це була звичайна ялинка, яка росла на вулиці міста, а зараз вона стала святково-патріотичною.

Місцеві дітлахи, разом з батьками та педагогами власноруч змайстрували для новорічної красуні патріотичні прикраси.

Новости Днепра про Перехватила естафету: у Зеленодольську з’явилася “ялинка незламності”

Вона, як впевненість у нашу Перемогу! Роботи учнів та їх батьків, працівників закладів освіти міста прикрасили ялинку у жовто-блакитних кольорах. Кольори сили, волі, мужності та свободи! – написали на сторінці Зеленодольської громади.

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Новости Днепра про Перехватила естафету: у Зеленодольську з’явилася “ялинка незламності”Українська Новости Днепра про Перехватила естафету: у Зеленодольську з’явилася “ялинка незламності”Русский

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