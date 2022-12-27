Перехватила естафету: у Зеленодольську з’явилася “ялинка незламності”

Все буде Україна!

У Зеленодольську, на площі проспекту Незалежності, з’явилася “ялинка незламності”. Раніше це була звичайна ялинка, яка росла на вулиці міста, а зараз вона стала святково-патріотичною.

Місцеві дітлахи, разом з батьками та педагогами власноруч змайстрували для новорічної красуні патріотичні прикраси.

Вона, як впевненість у нашу Перемогу! Роботи учнів та їх батьків, працівників закладів освіти міста прикрасили ялинку у жовто-блакитних кольорах. Кольори сили, волі, мужності та свободи! – написали на сторінці Зеленодольської громади.

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