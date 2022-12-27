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Перехватила эстафету: в Зеленодольске появилась «елка несокрушимости»

Сегодня 08:00
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Новости Днепра про Перехватила эстафету: в Зеленодольске появилась

В Зеленодольске, на площади проспекта Независимости, появилась «елка несокрушимости». Раньше это была обычная елка, которая росла на улице города, а сейчас она стала нарядной и праздничной.

Местные детки вместе с родителями и педагогами собственноручно смастерили для новогодней красавицы патриотические украшения.

Новости Днепра про Перехватила эстафету: в Зеленодольске появилась

Она — как уверенность в нашей Победе! Работы учеников и их родителей, работников учебных заведений города украсили елку в желто-голубых цветах. Цвета силы, воли, мужества и свободы! – написали на странице Зеленодольской общины.

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Новости Днепра про Перехватила эстафету: в Зеленодольске появилась Українська Новости Днепра про Перехватила эстафету: в Зеленодольске появилась Русский

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