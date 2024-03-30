У Дніпрі на Січеславській Набережній впала величезна ялинка

У Дніпрі впала величезна ялинка.

На Січеславській Набережній впала ялинка.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

На відео, яке поширюють в мережі видно, що величезна ялинка лежить на газоні. Поруч комунальники, які спилюють дерево, яке впало, ймовірно, вчора впало через сильний вітер.

Нагадаємо, вчора у Дніпрі вирувала негода. Злива зі шквальним вітром зносили дерева та рекламні конструкції. Вітрюган повалив кілька дерев на проспекті Яворницького та вулиці Незалежності. Через це зокрема подекуди не працювали тролейбуси.

Нагадаємо, у Дніпрі після сильного грому на “голі” дерева та зливи над містом з’явилася веселка: що це віщує.

Відео: телеграм-канал “Днепр Сейчас”

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