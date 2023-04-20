Окупанти запустили 26 дронів-камікадзе: Генштаб назвав кількість збитих цілей

Про це повідомляє Генеральний штау ЗСУ.
“За минулу добу противник завдав 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу “Шахед-136″. 21 з них знищено нашими захисниками”, – йдеться у повідомленні Генштабу.
Також повідомляється, що російські війська здійснили 69 обстрілів за допомогою реактивних систем залпового вогню за позиціями українських військ та населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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