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Оккупанты запустили 26 дронов-камикадзе: Генштаб назвал количество сбитых целей

Сегодня 08:00
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Российские войска за прошедшие сутки ударили по Украине 26 дронами-камикадзе типа "Шахед-136", 21 из них был сбит силами украинской ПВО.

Новости Днепра про Оккупанты запустили 26 дронов-камикадзе: Генштаб назвал количество сбитых целей

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов, в частности, применил 26 БпЛА типа «Шахед-136″. 21 из них уничтожены нашими защитниками», — говорится в сообщении Генштаба.

Также сообщается, что российские войска совершили 69 обстрелов с помощью реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Новости Днепра про Оккупанты запустили 26 дронов-камикадзе: Генштаб назвал количество сбитых целейУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты запустили 26 дронов-камикадзе: Генштаб назвал количество сбитых целейРусский

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