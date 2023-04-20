Оккупанты запустили 26 дронов-камикадзе: Генштаб назвал количество сбитых целей

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов, в частности, применил 26 БпЛА типа «Шахед-136″. 21 из них уничтожены нашими защитниками», — говорится в сообщении Генштаба.
Также сообщается, что российские войска совершили 69 обстрелов с помощью реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
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