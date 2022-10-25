Окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, – Генштаб

Росіяни також викрали обладнання інтернет-провайдерів.
Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість пограбувань місцевих жителів та випадків мародерства.
У населений пункт Львова, натомість евакуйованим колаборантам, перекидають військовослужбовців з-поміж мобілізованих осіб.
Ворог введе наступальні дії у Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Минулої доби Сили оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка та Невельське Донецької області.
Усього за добу окупанти завдали 3 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
Ворожі удари отримали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Вугледар та Ненудне Донецької області, Нова Кам’янка Херсонської області та Миколаїв.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури з території республіки Білорусь, включаючи залучення ударних БПЛА іранського виробництва.
В інших напрямках ворог здійснював обстріл:
На Південнобузькому напрямку зазнали вогневої поразки райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Білогірка, Давидів Брид, Мирне, Сухий Ставок та Тернові Поди.
За наявною інформацією, противник облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Так, у районі населеного пункту Горностаївка інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ із правого берега.
Викрадено обладнання інтернет-провайдерів. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість пограбувань місцевих жителів та випадків мародерства.
За уточненою інформацією, останніми днями підтверджено знищення п’яти одиниць озброєння та військової техніки та до 110 військовослужбовців окупаційних військ у Запорізькій та Херсонській областях.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала понад 30 ударів. Підтверджено поразку 22 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів та 9 зенітних ракетних комплексів ворога.
На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 3 вертольоти Ка-52 “Алігатор”, бомбардувальник Су-24М, 2 БПЛА “Орлан-10” та БПЛА “Shahed-131” противника.
Ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, радіолокаційну станцію “Зоопарк” та 2 інші важливі об’єкти противника.
Читайте також:
Автор:
Окупанти після ночі перерви сьогодні декілька годин поспіль знущалися з…
На вулиці Гоголя у Дніпрі правоохоронці помітили водія «Subaru Legacy»,…
Загальна мобілізація в Україні продовжиться до 21 листопада. Її мають…
Збройні сили України витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка…