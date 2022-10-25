Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, — Генштаб

Оккупанты продолжают мероприятия по эвакуации местных жителей из временно занятого Херсона. С правобережной части города в населенные пункты Геническ и Скадовск россияне вывезли оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации.

Россияне также украли оборудование интернет-провайдеров.

Эвакуации подлежат представители оперативных служб и медицинский персонал. Прекращено финансирование школ и обеспечение питанием детей в школах. Выросло количество грабежей местных жителей и случаев мародерства.

В населенный пункт Львова, взамен эвакуированным коллаборантам, перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных лиц.

Ситуация на фронтах

Враг введет наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Верхнекаменское, Иванград, Клещиевка, Спорное, Соледар, Марьинка и Невельское Донецкой области.

Всего за предыдущие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Угледар и Нескучное Донецкой области, Новая Каменка Херсонской области и Николаев.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры с территории республики Беларусь, включая задействование ударных БПЛА иранского производства.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Рожковичи, Сосновка и Большая Писаревка Сумской области.

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Рожковичи, Сосновка и Большая Писаревка Сумской области. на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Каменка, Красное, Старица, Стрелка, Домашнее и Чугуновка Харьковской области;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Каменка, Красное, Старица, Стрелка, Домашнее и Чугуновка Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Невское и Стельмаховка Луганской области, Берестово, Заречное, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области;

– из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Невское и Стельмаховка Луганской области, Берестово, Заречное, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Иванград, Курдюмовка, Майорск, Опросное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Иванград, Курдюмовка, Майорск, Опросное, Соледар и Яковлевка Донецкой области; на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка и Первомайское;

– из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка и Первомайское; на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное, Новоселка, Павловка Донецкой области и Зеленый Гай, Новоандреевка, Ольговское, Степное, Красное и Щербаки.

На Южнобужском направлении пострадали районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Белогорка, Давидов Брид, Мирное, Сухой Пруд и Терновые Поды.

По имеющейся информации, противник обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Так, в районе населенного пункта Горностаевка инженерно-саперные подразделения российских оккупационных войск проводят минирование береговой линии, оставляя небольшие проходы для потенциального отступления своих войск с правого берега.

По уточненной информации, в последние дни подтверждено уничтожение пяти единиц вооружения и военной техники и до 110 военнослужащих оккупационных войск в Запорожской и Херсонской областях.

Авиация Сил обороны, за прошедшие сутки, нанесла более 30 ударов. Подтверждено поражение 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага, 5 складов боеприпасов и 9 зенитных ракетных комплексов врага.

На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили 3 вертолета Ка-52 «Аллигатор», бомбардировщик Су-24М, 2 БПЛА «Орлан-10» и БПЛА «Shahed-131».

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию ​​»Зоопарк» и 2 других важных объекта противника.

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