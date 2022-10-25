Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, — Генштаб

Россияне также украли оборудование интернет-провайдеров.
Эвакуации подлежат представители оперативных служб и медицинский персонал. Прекращено финансирование школ и обеспечение питанием детей в школах. Выросло количество грабежей местных жителей и случаев мародерства.
В населенный пункт Львова, взамен эвакуированным коллаборантам, перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных лиц.
Враг введет наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.
За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Верхнекаменское, Иванград, Клещиевка, Спорное, Соледар, Марьинка и Невельское Донецкой области.
Всего за предыдущие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеские удары получили объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Угледар и Нескучное Донецкой области, Новая Каменка Херсонской области и Николаев.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры с территории республики Беларусь, включая задействование ударных БПЛА иранского производства.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Южнобужском направлении пострадали районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Белогорка, Давидов Брид, Мирное, Сухой Пруд и Терновые Поды.
По имеющейся информации, противник обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Так, в районе населенного пункта Горностаевка инженерно-саперные подразделения российских оккупационных войск проводят минирование береговой линии, оставляя небольшие проходы для потенциального отступления своих войск с правого берега.
По уточненной информации, в последние дни подтверждено уничтожение пяти единиц вооружения и военной техники и до 110 военнослужащих оккупационных войск в Запорожской и Херсонской областях.
Авиация Сил обороны, за прошедшие сутки, нанесла более 30 ударов. Подтверждено поражение 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага, 5 складов боеприпасов и 9 зенитных ракетных комплексов врага.
На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили 3 вертолета Ка-52 «Аллигатор», бомбардировщик Су-24М, 2 БПЛА «Орлан-10» и БПЛА «Shahed-131».
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию »Зоопарк» и 2 других важных объекта противника.
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