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Окупанти випустили по Нікополю понад три десятки снарядів

Сьогодні 22:00
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В четверг, 2 марта, российские оккупанты обстреляли четыре общины в Днепропетровской области и повредили частные дома.

Новости Днепра про Окупанти випустили по Нікополю понад три десятки снарядів

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

“Напряженный день. Сегодня оккупанты атаковали Никопольский район пять раз”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что под вражеским огнем из тяжелой артиллерии оказались четыре местных общества – Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская. Люди, к счастью, не пострадали

“В одном из сел Марганецкой общины в результате обстрела пострадало два частных дома, два автомобиля и гараж”, – добавил Лукашук.

Новости Днепра про Окупанти випустили по Нікополю понад три десятки снарядів

Новости Днепра про Окупанти випустили по Нікополю понад три десятки снарядів

Новости Днепра про Окупанти випустили по Нікополю понад три десятки снарядів

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Новости Днепра про Окупанти випустили по Нікополю понад три десятки снарядівУкраїнська

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