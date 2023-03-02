Куля розтрощила хребет: у Дніпрі допомоги потребує котик Черниш, у якого стріляли

Про це повідомила волонтерка міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.
За словами волонтерки, котика Черниша знайшли в приватному секторі. Люди почули дивний звук, схожий на постріл, а потім котячий крик. Дніпряни кинулися шукати тварину та знайшли пораненого чотирилапого в канаві неподалік.
Пухнастик стікав кров’ю, тому його терміново повезли до ветеринарної клініки. Після ренгену виявилося, що куля влучила в хребет Черниша та розлетілася на шматочки, сильно пошкодивши його. Котику вже провели надскладну операцію в борг, але попереду ще декілька тижнів стаціонарного лікування, без якого всі зусилля ветеринарів будуть марними та чотирилапий може померти.
Ольга зазначила, що борг в клініці складає більше 20 тисяч гривень і щоб продовжити лікування, необхідно заплатити хоча б половину необхідної суми. Наразі Черниш не може самостійно не їсти, не ходити в туалет, він лежить під капельницями. Серйозний набряк в районі хребта здавлює нервові закінчення, але є шанс, що котик зможе ходити.
Якщо ви хочете та можете допомогти Чернишу, то зробити це можна перерахувавши гроші на рахунки міні-притулку.
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