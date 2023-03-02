Куля розтрощила хребет: у Дніпрі допомоги потребує котик Черниш, у якого стріляли

У Дніпрі знайшли пораненого котика, в якого стріляли.

Про це повідомила волонтерка міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.

За словами волонтерки, котика Черниша знайшли в приватному секторі. Люди почули дивний звук, схожий на постріл, а потім котячий крик. Дніпряни кинулися шукати тварину та знайшли пораненого чотирилапого в канаві неподалік.

Пухнастик стікав кров’ю, тому його терміново повезли до ветеринарної клініки. Після ренгену виявилося, що куля влучила в хребет Черниша та розлетілася на шматочки, сильно пошкодивши його. Котику вже провели надскладну операцію в борг, але попереду ще декілька тижнів стаціонарного лікування, без якого всі зусилля ветеринарів будуть марними та чотирилапий може померти.

Ольга зазначила, що борг в клініці складає більше 20 тисяч гривень і щоб продовжити лікування, необхідно заплатити хоча б половину необхідної суми. Наразі Черниш не може самостійно не їсти, не ходити в туалет, він лежить під капельницями. Серйозний набряк в районі хребта здавлює нервові закінчення, але є шанс, що котик зможе ходити.

Якщо ви хочете та можете допомогти Чернишу, то зробити це можна перерахувавши гроші на рахунки міні-притулку.

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга

Картки для допомоги:

Уманчик Ольга Валентиновна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

Расчётный счет PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Назначение “Благотворительная помощь для котика Черныша”

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