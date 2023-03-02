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  • Куля розтрощила хребет: у Дніпрі допомоги потребує котик Черниш, у якого стріляли

Куля розтрощила хребет: у Дніпрі допомоги потребує котик Черниш, у якого стріляли

Сьогодні 11:57
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У Дніпрі знайшли пораненого котика, в якого стріляли.

Новости Днепра про Куля розтрощила хребет: у Дніпрі допомоги потребує котик Черниш, у якого стріляли

Про це повідомила волонтерка міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик. 

За словами волонтерки, котика Черниша знайшли в приватному секторі. Люди почули дивний звук, схожий на постріл, а потім котячий крик. Дніпряни кинулися шукати тварину та знайшли пораненого чотирилапого в канаві неподалік. 

Пухнастик стікав кров’ю, тому його терміново повезли до ветеринарної клініки. Після ренгену виявилося, що куля влучила в хребет Черниша та розлетілася на шматочки, сильно пошкодивши його. Котику вже провели надскладну операцію в борг, але попереду ще декілька тижнів стаціонарного лікування, без якого всі зусилля ветеринарів будуть марними та чотирилапий може померти. 

Новости Днепра про Куля розтрощила хребет: у Дніпрі допомоги потребує котик Черниш, у якого стріляли

Ольга зазначила, що борг в клініці складає більше 20 тисяч гривень і щоб продовжити лікування, необхідно заплатити хоча б половину необхідної суми. Наразі Черниш не може самостійно не їсти, не ходити в туалет, він лежить під капельницями. Серйозний набряк в районі хребта здавлює нервові закінчення, але є шанс, що котик зможе ходити.

Якщо ви хочете та можете допомогти Чернишу, то зробити це можна перерахувавши гроші на рахунки міні-притулку.

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги: 
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
 
Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Назначение “Благотворительная помощь для котика Черныша”

 

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Новости Днепра про Куля розтрощила хребет: у Дніпрі допомоги потребує котик Черниш, у якого стрілялиУкраїнська Новости Днепра про Куля розтрощила хребет: у Дніпрі допомоги потребує котик Черниш, у якого стрілялиРусский

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