Другий день поспіль у Дніпрі народжується рекордна кількість хлопчиків

За останній день зими та перший день весни 2023 року у Дніпрі народилася рекордна кількість хлопчиків.
Так, 28 лютого у нашому місті на світ з’явилися 14 дітей. Із них всього 2 дівчинки та аж 12 хлопчиків.
А 1 березня народилися 19 дітей. Із них 5 дівчаток та 14 хлопчиків.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Бажаємо діткам та їхнім матусям здоров’я, нехай ця весна принесе довгоочікувану перемогу!
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