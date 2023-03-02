Другий день поспіль у Дніпрі народжується рекордна кількість хлопчиків

Життя переможе!

За останній день зими та перший день весни 2023 року у Дніпрі народилася рекордна кількість хлопчиків.

Так, 28 лютого у нашому місті на світ з’явилися 14 дітей. Із них всього 2 дівчинки та аж 12 хлопчиків.

А 1 березня народилися 19 дітей. Із них 5 дівчаток та 14 хлопчиків.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Бажаємо діткам та їхнім матусям здоров’я, нехай ця весна принесе довгоочікувану перемогу!

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