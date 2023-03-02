Масових ракетних атак від РФ може більше не бути

Речниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що масові ракетні атаки від РФ можуть відійти в минуле.

Про це вона повідомила під брифінгу у Military Media Center.

За її словами, РФ зараз шукає нові способи обстрілювати Україну, а масових ударів вже може не бути. Гуменюк зазначила, що ракети в РФ ще є, але не настільки багато, тому вони починають їх економити.

Зараз вони хочуть і знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів, — додала Гуменюк.

Нагадаємо, що щотижневі ракетні атаки РФ почала здійснювати в жовтні. Кілька місяців вони обстрілювали енергетичну інфраструктуру. Тепер же удари по території України можуть бути точковими та з меншою кількістю ракет, але перед ними ворог проводить розвідку, щоб обходити нашу ППО.

Раніше речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що РФ змінила час обстрілів. Якщо раніше ракети летіли або вранці чи вночі, то тепер це може статися у будь-яку годину дня. І до цього треба бути готовими завжди.

За його словами, росіяни будуть робити те, що і робили до масованих обстрілів влітку: завдавати точкових ударів, вибираючи ту чи іншу ціль. До прикладу, раніше на Дніпро направляли одну-дві ракети, але кожного тижня.

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