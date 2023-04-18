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Нікопольщина знову опинилася під ударом ворога: що відомо

Сьогодні 21:15
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Російська армія знову атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про Нікопольщина знову опинилася під ударом ворога: що відомо

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Вдень 18 квітня ворог обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Внаслідок атаки було знищено та пошкоджено сонячні панелі, пошкоджено приватне підприємство, 6 житлових будинків, господарську споруду, автомобіль та парники.

Наразі рятувальники обстежують територію. На щастя, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про Нікопольщина знову опинилася під ударом ворога: що відомо

Новости Днепра про Нікопольщина знову опинилася під ударом ворога: що відомо

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Новости Днепра про Нікопольщина знову опинилася під ударом ворога: що відомоУкраїнська Новости Днепра про Нікопольщина знову опинилася під ударом ворога: що відомоРусский

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