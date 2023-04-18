Нікопольщина знову опинилася під ударом ворога: що відомо

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Вдень 18 квітня ворог обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Внаслідок атаки було знищено та пошкоджено сонячні панелі, пошкоджено приватне підприємство, 6 житлових будинків, господарську споруду, автомобіль та парники.
Наразі рятувальники обстежують територію. На щастя, ніхто не постраждав.
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