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Допомагав окупантам: на Дніпропетровщині судитимуть коригувальника

Сьогодні 19:15
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На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який допомагав окупантам та коригував вогонь по позиціям ЗСУ

Новости Днепра про Допомагав окупантам: на Дніпропетровщині судитимуть коригувальника

Мешканець Нікопольського району у жовтні 2022 року надсилав окупантам координати розташування ЗСУ, фіксуючи їх місця дисловкації та переміщення техніки.

Чоловіка затримали при виконанні чергового доручення від рф. Агента тримають під вартою, також суд наклав арешт на його майно. Злочинця судитимуть за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).    

Новости Днепра про Допомагав окупантам: на Дніпропетровщині судитимуть коригувальника

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Новости Днепра про Допомагав окупантам: на Дніпропетровщині судитимуть коригувальникаУкраїнська Новости Днепра про Допомагав окупантам: на Дніпропетровщині судитимуть коригувальникаРусский

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