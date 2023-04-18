Никопольщина снова оказалась под ударом врага: что известно

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Днем 18 апреля враг обстрелял Червоногригорьевскую громаду Никопольского района. В результате атаки были уничтожены и повреждены солнечные панели, повреждено частное предприятие, 6 жилых домов, хозпостройка, автомобиль и теплицы.
Сейчас спасатели обследуют территорию. К счастью, никто не пострадал.
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