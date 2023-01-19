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  • Не поділили дорогу: на Січеславській Набережній у Дніпрі зіткнулися два ВАЗи

Не поділили дорогу: на Січеславській Набережній у Дніпрі зіткнулися два ВАЗи

Сьогодні 20:30
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У четвер, 19 січня, у Дніпрі на перехресті вулиць Січеславська Набережна та Європейська зіткнулися два автомобілі ВАЗ.

Новости Днепра про Не поділили дорогу: на Січеславській Набережній у Дніпрі зіткнулися два ВАЗи

За попередньою інформацією, синій ВАЗ рухався Січеславською Набережною з боку цирку, тоді як чорний ВАЗ з причепом їхав з боку Набережної Заводської.

Синій ВАЗ раптово почав повертати на Європейську, внаслідок чого у нього влетів чорний ВАЗ. Варто зазначити, що на цій вулиці рух односторонній, тому поворот у цьому випадку був заборонений.

Внаслідок аварії постраждала пасажирка синього «ВАЗу». Жінку госпіталізували.

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Новости Днепра про Не поділили дорогу: на Січеславській Набережній у Дніпрі зіткнулися два ВАЗиУкраїнська Новости Днепра про Не поділили дорогу: на Січеславській Набережній у Дніпрі зіткнулися два ВАЗиРусский

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