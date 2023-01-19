Не поделили дорогу: на Сичеславской Набережной в Днепре столкнулись два ВАЗа

В четверг, 19 января, в Днепре на перекрестке улиц Сичеславская Набережная и Европейская столкнулись два автомобиля ВАЗ.

По предварительной информации, синий ВАЗ двигался по Сичеславской Набережной со стороны цирка, в то время как черный ВАЗ с прицепом ехал со стороны Набережной Заводской.

Синий ВАЗ внезапно начал поворачивать на Европейскую, в результате чего в него влетел черный ВАЗ. Стоит отметить, что на этой улице движение одностороннее, поэтому поворот в этом случае был запрещен.

В результате аварии пострадала пассажирка синего «ВАЗа». Женщину госпитализировали.

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