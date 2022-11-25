Нас не здолати: у Дніпрі прямо у дворах бурять свердловини

Загалом в місті планують на лівому березі влаштувати 50 свердловин.
У зв’язку із знеструмленням багатьох насосних станцій, мешканці мікрорайонів відчувають перебої із водопостачанням.
Наразі усіма силами цю проблему намагаються вирішити, аби полегшити навантаження на систему водопостачання.
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