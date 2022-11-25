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Нас не здолати: у Дніпрі прямо у дворах бурять свердловини

Сьогодні 14:15
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У Дніпрі усіма силами намагаються вирішити проблему із водопостачання. У дворах бурять свердловини.

Новости Днепра про Нас не здолати: у Дніпрі прямо у дворах бурять свердловини

Загалом в місті планують на лівому березі влаштувати 50 свердловин. 

У зв’язку із знеструмленням багатьох насосних станцій, мешканці мікрорайонів відчувають перебої із водопостачанням. 

Наразі усіма силами цю проблему намагаються вирішити, аби полегшити навантаження на систему водопостачання.

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Новости Днепра про Нас не здолати: у Дніпрі прямо у дворах бурять свердловиниУкраїнська

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