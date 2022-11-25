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Нас нельзя победить: скважины бурят прямо на дворах в Днепре

Сегодня 14:15
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В Днепре всеми силами пытаются решить проблему водоснабжения. Скважины бурятся во дворах.

Новости Днепра про Нас нельзя победить: скважины бурят прямо на дворах в Днепре

Всего в городе планируют обустроить 50 колодцев на левом берегу. 

Из-за обесточивания многих насосных станций жители микрорайонов испытывают перебои в водоснабжении. 

В настоящее время всеми силами пытаются решить эту проблему, чтобы облегчить нагрузку на систему водоснабжения.

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Новости Днепра про Нас нельзя победить: скважины бурят прямо на дворах в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Нас нельзя победить: скважины бурят прямо на дворах в ДнепреРусский

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