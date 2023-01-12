Наркотики, долари, гривні та пістолет: у Кривому Розі поліцейські затримали злочинця

Про це повідомили у ГУНП у Дніпропетровській області.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Після проведення відповідних експертиз буде прийнято рішення про вручення чоловіку повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
Читайте також:
Автор:
У Дніпропетровській області затримали наркоторгівця, який переховувався від правоохоронців більше…
У Кам'янському Дніпропетровській області затримали 27-річну місцеву мешканку за підозрою…
В Павлограде пистолет, переделанный под боевой, марихуану и курительные принадлежности…
У Дніпрі на вулиці Судця піймали "шумного" сусіда з наркотиками.