Наркотики, долари, гривні та пістолет: у Кривому Розі поліцейські затримали злочинця

У Кривому Розі правоохоронці провели у 47-річного чоловіка обшуки, під час яких вилучили понад кілограм канабісу, обладнання для вирощування марихуани, кілограм канабісу, 7 тисяч доларів США та 33 тис. гривень, отримані від збуту наркотиків, а також мобільні телефони, електронні ваги та стартовий пістолет, перероблений для стрільби набоями травматичної дії, і набої до нього.

Про це повідомили у ГУНП у Дніпропетровській області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Після проведення відповідних експертиз буде прийнято рішення про вручення чоловіку повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

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