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Наркотики, доллары, гривны и пистолет: в Кривом Роге полицейские задержали преступника

Сегодня 06:45
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У Кривому Розі правоохоронці провели у 47-річного чоловіка обшуки, під час яких вилучили понад кілограм канабісу, обладнання для вирощування марихуани, кілограм канабісу, 7 тисяч доларів США та 33 тис. гривень, отримані від збуту наркотиків, а також мобільні телефони, електронні ваги та стартовий пістолет, перероблений для стрільби набоями травматичної дії, і набої до нього.

Новости Днепра про Наркотики, доллары, гривны и пистолет: в Кривом Роге полицейские задержали преступника

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.
 
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
 
После проведения соответствующих экспертиз будет принято решение о вручении мужчине сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

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Новости Днепра про Наркотики, доллары, гривны и пистолет: в Кривом Роге полицейские задержали преступникаУкраїнська Новости Днепра про Наркотики, доллары, гривны и пистолет: в Кривом Роге полицейские задержали преступникаРусский

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