Сергій, навчався в Першотравенській середній школі № 4, потім – у місцевому гірничому ліцеї.
Після закінчення ліцею Сергій був призваний на строкову службу до лав ЗСУ. З 2021 року він за контрактом проходив службу у лавах Національної гвардії України.
Рідні й друзі згадують Сергія як різносторонню, активну, відкриту людину, дуже надійного товариша і відданого патріота.
У полеглого воїна залишились дружина, батьки і сестра.
Прощання з полеглим захисником відбудеться 15 лютого у Першотравеньску о 13-00 годині на вул. Кобзаря, біля будинку 13.
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