Надійний товариш і відданий патріот: в бою загинув наш земляк - Днепр Инфо
Надійний товариш і відданий патріот: в бою загинув наш земляк
просмотров
Сегодня 10:00

11 лютого у тяжких боях поблизу Кремінної на Луганщині обірвалося життя нашого захисника Летки Сергія Івановича. Йому було лише 22 роки.

Новости Днепра про Надійний товариш і відданий патріот: в бою загинув наш земляк

Сергій, навчався в Першотравенській середній школі № 4, потім – у місцевому гірничому ліцеї.

Після закінчення ліцею Сергій був призваний на строкову службу до лав ЗСУ. З 2021 року він за контрактом проходив службу у лавах Національної гвардії України.

Рідні й друзі згадують Сергія як різносторонню, активну, відкриту людину, дуже надійного товариша і відданого патріота.

У полеглого воїна залишились дружина, батьки і сестра.

Прощання з полеглим захисником відбудеться 15 лютого у Першотравеньску о 13-00 годині на вул. Кобзаря, біля будинку 13.

Читайте також:

Новости Днепра про Надійний товариш і відданий патріот: в бою загинув наш землякУкраїнська Новости Днепра про Надійний товариш і відданий патріот: в бою загинув наш землякРусский

Главные новости Днепра в Telegram
# #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Мешканець Дніпра активно підтримував РФ в соцмережах: яке покарання його чекає
    Новини Дніпра
    Сегодня 10:30
    Мешканець Дніпра активно підтримував РФ в соцмережах: яке покарання його чекає

    У Дніпрі судитимуть чоловіка, який агітував за РФ в соцмережах.

    РФ в Україні за добу втратила майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сегодня 09:30
    РФ в Україні за добу втратила майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ, – Генштаб

    За даними на ранок середи, 15 лютого, українські військові ліквідували…

    Тепло, вода та світло: яка ситуація у Дніпрі на ранок 15 лютого
    Новини Дніпра
    Сегодня 09:00
    Тепло, вода та світло: яка ситуація у Дніпрі на ранок 15 лютого

    На сьогодні, 15 лютого, «Укренерго» не надавав обмежень споживання електроенергії…

    Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт Дніпра 15 лютого
    Новини Дніпра
    Сегодня 08:30
    Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт Дніпра 15 лютого

    У середу, 15 лютого, у Дніпрі електротранспорт працює в штатному…