На Дніпропетровщині зіткнулися фура та Ford: 75-річного водія затиснуло в салоні

Сьогодні, 27 жовтня, на вулиці Харківській селища Іларіонове сталася жахлива аварія – там зіткнулися легковик Ford Fiesta та вантажівка «MAN».
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов об 11:00.
75-річного водія іномарки затиснуло в салоні.
Рятувальники деблокували чоловіка та передали його працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Діагноз встановлюється.
Усі обставини аварії будуть з’ясовувати слідчі.
Будь ласка, будьте уважні за кермом та дотримуйтеся правил дорожнього руху!
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