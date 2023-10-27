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  • На Дніпропетровщині зіткнулися фура та Ford: 75-річного водія затиснуло в салоні

На Дніпропетровщині зіткнулися фура та Ford: 75-річного водія затиснуло в салоні

Сьогодні 14:15
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Травмованого дідуся госпіталізували до лікарні.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися фура та Ford: 75-річного водія затиснуло в салоні

Сьогодні, 27 жовтня, на вулиці Харківській селища Іларіонове сталася жахлива аварія – там зіткнулися легковик Ford Fiesta та вантажівка «MAN».

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов об 11:00.

75-річного водія іномарки затиснуло в салоні.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися фура та Ford: 75-річного водія затиснуло в салоні

Рятувальники деблокували чоловіка та передали його працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Діагноз встановлюється.

Усі обставини аварії будуть з’ясовувати слідчі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися фура та Ford: 75-річного водія затиснуло в салоні

Будь ласка, будьте уважні за кермом та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися фура та Ford: 75-річного водія затиснуло в салоніУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися фура та Ford: 75-річного водія затиснуло в салоніРусский

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